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        Çorum'da çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili akrabalarına 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezası

        Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 akrabasından 2'si 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:48
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        Çorum'da çocuğun silahla yaralanmasıyla ilgili akrabalarına 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezası
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        Çorum'un Bayat ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğun başından silahla yaralanmasıyla ilgili yargılanan 3 akrabasından 2'si 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, E.Ş.A'nın arazide başından silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Berivan Topal (21), tutuksuz sanık Mehmet Topal (23) ile olay sonrası soyadlarını değiştiren E.Ş.A'nın babası Ertuğrul A. ve taraf avukatları yer aldı.

        Ertuğrul A'nın amcası Sadık Topal (52) ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanıklardan Sadık Topal, duruşmadaki son savunmasında, olayla ilgisi bulunmadığını, bu nedenle vicdanının rahat olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

        Berivan Topal da uzun süredir tutuklu olması nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, kendilerine iftira atıldığını öne sürerek, beraatini istedi.

        Mehmet Topal da olay günü Bayat ilçe merkezinde olduğunu ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

        Sanıkların avukatları ise E.Ş.A'nın babası tarafından yönlendirildiğini, beyanlarından başka somut delil olmadığını savunarak, beraatlerini talep etti.

        Sadık Topal ile kızı Berivan Topal'ı 10 yıl 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptıran, daha sonra tutuklu bulundukları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine hükmeden mahkeme heyeti, Mehmet Topal'ın ise beraatine karar verdi.

        - Olay

        Bayat ilçesine bağlı Çamlıgüney köyünde yaşayan E.Ş.A, 7 Temmuz 2022'de arazide başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

        Hastanedeki tedavisinin 68'inci gününde ifadesi alınan E.Ş.A, babasının amcası, babasının amcasının kızı ve oğlu tarafından silahla ateş edilerek yaralandığını belirtmiş, bunun üzerine gözaltına alınan baba ve kızı tutuklanmış, oğlu hakkında ise askerde olması nedeniyle adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

        Sanıklar hakkında, "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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