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        Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları kurtarıldı

        Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:13
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        Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları kurtarıldı
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        Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Yaydiğin köyü yakınlarında köpek yavrularının arazide oluşan yarığa düştükleri ihbarı üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 metrelik derinlikte mahsur kalan 2 köpek yavrusu, iş makinesi yardımıyla yarık genişletilerek çıkarıldı.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan köpekler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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