Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları kurtarıldı
Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yaydiğin köyü yakınlarında köpek yavrularının arazide oluşan yarığa düştükleri ihbarı üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 metrelik derinlikte mahsur kalan 2 köpek yavrusu, iş makinesi yardımıyla yarık genişletilerek çıkarıldı.
Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan köpekler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
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