Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'daki iki silahla yaralama olayıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

        Çorum'da iki silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 02:00 Güncelleme: 12.10.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'daki iki silahla yaralama olayıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da iki silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, kentte iki ayrı silahla yaralama olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen olaylarla ilgili düzenlenen operasyonda S.D. (17) ile Murat Sefa O'nun (23) silahla yaralanmalarıyla ilgili Samet A. (27), Batuhan Ş. (19), İsmail C. (19), M.C. (16) ve M.Y. (15) gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Çorum'da 8 Ekim'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sefa O. tabanca, 9 Ekim'de de S.D. tüfekle ateş edilerek yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Çorum'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Çorum'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çorum'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        İskilip'te proje destekçilerine plaket verildi
        İskilip'te proje destekçilerine plaket verildi
        Çorum'da özel eğitim okuluna veliler için bekleme salonu yapıldı
        Çorum'da özel eğitim okuluna veliler için bekleme salonu yapıldı
        Çorum'da yanan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü
        Çorum'da yanan kamyon itfaiye tarafından söndürüldü