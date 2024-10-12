Çorum'daki iki silahla yaralama olayıyla ilgili 5 zanlı tutuklandı

Çorum'da iki silahla yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte iki ayrı silahla yaralama olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen olaylarla ilgili düzenlenen operasyonda S.D. (17) ile Murat Sefa O'nun (23) silahla yaralanmalarıyla ilgili Samet A. (27), Batuhan Ş. (19), İsmail C. (19), M.C. (16) ve M.Y. (15) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.