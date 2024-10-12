Çorum'daki asayiş uygulamasında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Araçlarında yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 10 fişek ve 4 sentetik ecza hapı ele geçirilen E.D. ve M.D. ise gözaltına alındı.

Çeşitli eksikleri nedeniyle 103 araç ve sürücüye toplam 359 bin 723 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

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