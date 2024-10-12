Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Durumu ağır olan Hakkı Y, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Döndü Ş, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Narkız Y. (104), Hakkı Y. (80), Arif Y. (48), Döndü Ş. (44) ve Zeynep Ş. (9) yaralandı.

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