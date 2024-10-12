Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çorum'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Muhittin Y. (43) idaresindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Osmancık yol ayrımında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile Narkız Y. (104), Hakkı Y. (80), Arif Y. (48), Döndü Ş. (44) ve Zeynep Ş. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Döndü Ş, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılar, ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Hakkı Y, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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