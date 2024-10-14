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        Dodurga'nın Mehmet Dede Obruk köyünde şenlik yapıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü 5. Geleneksel Şenlikleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:08
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        Dodurga'nın Mehmet Dede Obruk köyünde şenlik yapıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede Obruk Köyü 5. Geleneksel Şenlikleri yapıldı.

        Köy muhtarlığınca organize edilen şenlikte köy sakinleri ile büyükşehirlerde yaşayan köylüler bir araya geldi.

        Müzisyenler Ali Ekber Eren, Kadir Çiftçi, Deniz Soydan, Sarıgül, Faruk ve Ozan Muharrem Öztürk'ün sahne aldığı şenlikte katılımcılar canlı müzik eşliğinde eğlendi.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin geleneksel olarak sürdürülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Çetinkaya, şenliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şenliğe, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de katıldı.

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