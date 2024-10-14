Dodurga'nın Mehmet Dede Obruk köyünde şenlik yapıldı

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin geleneksel olarak sürdürülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Köy muhtarlığınca organize edilen şenlikte köy sakinleri ile büyükşehirlerde yaşayan köylüler bir araya geldi.

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