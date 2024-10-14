Çorum'da köy muhtarını öldüren, kardeşini yaralayan kişi tutuklandı

Orhan Güler hastaneye kaldırılmış, zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bolatcık köyünde dün muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, şüpheli, tabancayla ateş ettiği muhtar Güler'i öldürmüş, kardeşini yaralamıştı.

Bolatcık köyünde tabancayla vurduğu muhtar Gazi Güler'in ölümüne neden olan, kardeşi Orhan Güler'i yaralayan Secaattin D'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

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