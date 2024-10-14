Çorum'da baca temizliği yaparken çıkan yangında 120 saman balyası yandı
Çorum'un Alaca ilçesindeki bir evde baca temizliği yapılırken çıkan yangın nedeniyle 120 saman balyası yandı.
Çorum'un Alaca ilçesindeki bir evde baca temizliği yapılırken çıkan yangın nedeniyle 120 saman balyası yandı.
Yeşilyurt köyünde Zafer S'nin, evinin bacasını temizlemek için yaktığı ateşin bacadan evin samanlık bölümüne sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evin çatı bölümünde hasar oluştu, 120 saman balyası yandı.
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