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        Çorum'da makine parçası saplanan inşaat işçisi öldü

        Çorum'da taşlama makinesiyle çalıştığı sırada başına kopan parça isabet eden inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:44
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        Çorum'da makine parçası saplanan inşaat işçisi öldü
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        Çorum'da taşlama makinesiyle çalıştığı sırada başına kopan parça isabet eden inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Irak uyruklu M. Saleh Mohammed (47), Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki villanın inşaatında çalıştığı sırada kullandığı taşlama makinesinin ucunun parçalanarak başına saplanması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan Mohammed, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Mohammed'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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