Çorum'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi

Çorum'da anne adaylarının normal doğum konusunda bilgilendirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızının sürdürülebilir seviyede tutulması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile ilçe toplum sağlığı merkezlerince farklı noktalarda "Doğal olan normal doğum" stantları kurulduğu aktarılan açıklamada, "Gebelik, gebe okulu, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, doğum ve lohusalıkta fiziksel aktivite, doğum ve lohusalıkta psikolojik destek, riskli gebelik, doğum çantası hazırlama, emzirme, yenidoğan sağlık taraması ve yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme yapıldı." ifadelerine yer verildi.