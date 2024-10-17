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        Çorum'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi

        Çorum'da anne adaylarının normal doğum konusunda bilgilendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:59
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        Çorum'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi
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        Çorum'da anne adaylarının normal doğum konusunda bilgilendirildiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızının sürdürülebilir seviyede tutulması amacıyla "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlandığı hatırlatıldı.

        Bu kapsamda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile ilçe toplum sağlığı merkezlerince farklı noktalarda "Doğal olan normal doğum" stantları kurulduğu aktarılan açıklamada, "Gebelik, gebe okulu, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, doğum ve lohusalıkta fiziksel aktivite, doğum ve lohusalıkta psikolojik destek, riskli gebelik, doğum çantası hazırlama, emzirme, yenidoğan sağlık taraması ve yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme yapıldı." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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