37 ilde internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin kimliği tespit edildi.

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

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