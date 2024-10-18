Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Çorum'un Bayat ilçesinde tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile yeğenini tabancayla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu kız kardeşi Ayşe K. (54) ile oğlu Caner T'yi (28) mahkeme çıkışı Yeni Mahalle Efe Sokak'ta tabancayla 5 el ateş ederek yaraladıktan sonra kaçarken polis ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ahmet K'nin (57) polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Bayat Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.