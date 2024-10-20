İskilip'te Muhtarlar Günü kutlandı

Sorumluluklarının fazla olduğunu ve bütün vatandaşlara eşit mesafede durarak hizmet etmelerinin önemli olduğunu dile getiren Polat, muhtarların gününü kutladı.

Polat, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşlarla kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

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