Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Numan A. idaresindeki 19 AFA 673 plakalı motosiklet ile Fazlı Ö’nün kullandığı 19 AET 196 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 1. Sokak’ta çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.