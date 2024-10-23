Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü'nü ziyaret etti

Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve bazı kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

Çalgan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek tekrar ibadete açılan 125 yıllık Alören Köyü Camisi ile Elvançelebi Türbe ve Camisi'ni inceledi.

Mecitözü İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Mecitözü Süt Üreticiler Birliği ve Valide Sultanlar Sofrası Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Çalgan, burada kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalgan, Mecitözü Kaymakam Vekili Cengiz Nayman'ı ziyaret ederek, ilçedeki kamu yatırımları ve talepler hakkında bilgi aldı.

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