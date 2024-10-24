Bayat Kaymakamı Yüce, görevine başladı

İl stajını Bitlis Valiliğinde tamamlayan Yüce, daha sonra Van ve Bursa'da teftiş stajlarını, Ankara'nın Kızılcıhamam ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde refiklik stajlarını tamamladı.

İlçeye gelen Yüce, Bayat Kaymakamlığında kamu kurumlarının temsilcileri ile toplantı yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.