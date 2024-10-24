Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat Kaymakamı Yüce, görevine başladı

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat Kaymakamı Yüce, görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, görevine başladı.

        İlçeye gelen Yüce, Bayat Kaymakamlığında kamu kurumlarının temsilcileri ile toplantı yaptı.

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Yüce, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 109. Dönem Mülki İdare Amiri - Bitlis Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

        İl stajını Bitlis Valiliğinde tamamlayan Yüce, daha sonra Van ve Bursa'da teftiş stajlarını, Ankara'nın Kızılcıhamam ve Hatay'ın İskenderun ilçelerinde refiklik stajlarını tamamladı.

        Nevşehir'in Kozaklı ve Isparta'nın Sütçüler ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Yüce, buradan Bayat Kaymakamlığı görevine atandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Korkma!
        Korkma!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Yine duran top, yine gol!
        Yine duran top, yine gol!
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Beşiktaş'ın rakibi Lyon'u tanıyalım!
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        Benzer Haberler

        Çorum'da 9 marketten 13 telefon çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Çorum'da 9 marketten 13 telefon çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Çorum'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Çorum'da "ezber bozan" 7 kadın, CNC tezgahında yüksek hassasiyetli parçalar...
        Çorum'da "ezber bozan" 7 kadın, CNC tezgahında yüksek hassasiyetli parçalar...
        Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çorum'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü'nü ziyaret etti
        Çorum Valisi Ali Çalgan, Mecitözü'nü ziyaret etti
        İhtisaslaşan 25 üniversitenin koordinatörleri Çorum'da bir araya geldi
        İhtisaslaşan 25 üniversitenin koordinatörleri Çorum'da bir araya geldi