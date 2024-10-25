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        Çorum'da milli sporcular denetimli serbestlik yükümlüleriyle tecrübelerini paylaştı

        Milli sporcular, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:37
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        Çorum'da milli sporcular denetimli serbestlik yükümlüleriyle tecrübelerini paylaştı
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        Milli sporcular, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleriyle bir araya geldi.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Nesilden Nesile Projesi" kapsamında, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte milli sporcular, denetim ve takibi yapılan yükümlülerle tecrübelerini paylaştı.

        Etkinlikte, İl Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Uzmanı İsmet Alagöz, milli sporcu ve judo antrenörü Hakan Taştan, milli sporcu ve Judo Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Üstündağ ile profesyonel futbolcu ve futbol antrenörü Remzi Karahan, sporun insan hayatındaki önemini, yaşadıkları zorlukları ve mücadeleleri ile elde ettikleri başarıları anlattı.

        Yükümlülerin toplumla bütünleşmelerine katkı sağlamanın hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Denetimli serbestlik yükümlülerinin olumlu sosyal davranış geliştirmeleri için örnek rol-model oluşturmak, kendilerinin veya aile bireylerinin ilgi alanını güçlendirerek kişisel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

        Programa Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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