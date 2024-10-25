Çorum'da toplam 35 hırsızlık suçundan aranan 2 kadın yakalandı

Çorum'da hırsızlık suçlarından biri 28 yıl 5 ay, diğeri ise 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı, hamile olduklarının tespit edilmesi üzerine İnfaz Kanunu çerçevesinde cezalarının infazı ikinci kez ertelenerek salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, hakkında 16 hırsızlık suçundan toplam 28 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (27) ve 19 hırsızlık suçundan 26 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (31) yakalandı.