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        Çorum'da toplam 35 hırsızlık suçundan aranan 2 kadın yakalandı

        Çorum'da hırsızlık suçlarından biri 28 yıl 5 ay, diğeri ise 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı, hamile olduklarının tespit edilmesi üzerine İnfaz Kanunu çerçevesinde cezalarının infazı ikinci kez ertelenerek salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:59
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        Çorum'da toplam 35 hırsızlık suçundan aranan 2 kadın yakalandı
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        Çorum'da hırsızlık suçlarından biri 28 yıl 5 ay, diğeri ise 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle yakalanan 2 hırsızlık zanlısı, hamile olduklarının tespit edilmesi üzerine İnfaz Kanunu çerçevesinde cezalarının infazı ikinci kez ertelenerek salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, hakkında 16 hırsızlık suçundan toplam 28 yıl 5 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (27) ve 19 hırsızlık suçundan 26 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (31) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen 2 zanlının, hamile olduğu belirlendi.

        Zanlılar, 5275 Sayılı İnfaz Kanunu'nun 16. Maddesi'nin 4. Fıkrası gereği cezaları ertelenerek cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverildi.

        Yapılan incelemede, E.K'nin 5, M.K'nin ise 3. çocuğuna hamile olduğu belirlendi.

        İncelemede ayrıca, 2 zanlının daha önce de gözaltına alındığı ancak yine hamile olmaları nedeniyle cezaları ertelenerek salıverildikleri ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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