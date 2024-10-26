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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:56
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Ali Yılmaz, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Kasongo (Dk. 70 Verheydt), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Geraldo (Dk. 89 Eren Karadağ), Boudjemaa (Dk. 70 Tunahan Ergül), Mehmet Tayfun Dingil, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 27 Suat Kaya-Dk. 89 Amar Catic)

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 64 Yatabare), Etebo (Dk. 65 Nalepa), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 49 Amilton), Metehan Mimaroğlu, Oğuzhan Berber (Dk. 78 Çağrı Fedai), Zuzek, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Dk. 78 Aosman), Sinan Osmanoğlu

        Gol: Dk. 62 Suat Kaya (Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 73 Mikail Okyar, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Verheydt, Dk. 89 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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