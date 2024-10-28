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        Çorum'da hakkında yakalama kararı buluann 9 kişi yakalandı

        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:12
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı buluann 9 kişi yakalandı
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        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarına yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 21-28 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda 9 kişiyi yakalandı.

        Dördü hırsızlık, 1'i dolandırıcılık suçundan olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 2 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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