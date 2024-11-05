Çorum'daki patlamanın görgü tanığı, yaşananları anlattı

Çorum'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.

Apartmana yakın bir noktada ayakkabı boyacılığı yaptığını belirten Ali Bal, AA muhabirine, olay günü ayakkabı boyadığı sırada şiddetli bir patlama duyduğunu, ardından her yeri toz kapladığını söyledi.

Hızla patlamanın yaşandığı bölgeye yöneldiğini anlatan Bal, "Binanın önüne gittiğimde molozların üstünde bir kişi yatıyordu. Ahmet ağabey ile birlikte yerde yatan kişiyi kenara aldık ve 112'yi aradık. Bu sırada bize 'Bana ne oldu?' diye sordu. Daha sonra ruhunu teslim etti." dedi.