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        Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:53
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        Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir kafede müşteriler ile kafe çalışanları arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda müşteri Ali K. bıçakla, kafe çalışanı Ahmet O. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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