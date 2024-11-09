Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Yaralılardan biri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda müşteri Ali K. bıçakla, kafe çalışanı Ahmet O. ise darp sonucu yaralandı.

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir kafede müşteriler ile kafe çalışanları arasında tartışma çıktı.

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