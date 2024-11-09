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        Çorum'da kavşağın kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar kara yolunu ulaşıma kapattı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan kavşağın iptal edilmesini, D100 kara yolunu ulaşıma kapatarak protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:54 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:10
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        Çorum'da kavşağın kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar kara yolunu ulaşıma kapattı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan kavşağın iptal edilmesini, D100 kara yolunu ulaşıma kapatarak protesto etti.

        Kapatılan Kara Yolları Kavşağı yakınlarında toplanan vatandaşlar, D100 kara yolunda seyahat eden araçları durdurarak yolu geçişlere kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Şenyurt Mahallesi Muhtarı Resul Bahar, mahallenin yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olduğunu söyledi.

        Yol genişletme çalışması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını belirten Bahar, "Bugün vatandaşlar ayaklandı, kendini göstermek istedi. 27 yıldır bu mahalledeyim, 27 yıldır bu kavşağımız var, yaya geçidimiz var. Biz hem yaya hem de araçlar için kavşak istiyoruz." dedi.

        Bahar, konuyla ilgili AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile görüştüğünü ve kavşağın pazartesi günü açılacağına dair söz aldığını aktardı.

        Bunun üzerine yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan D100 kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Bu sürede yolun her iki istikametinde yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu.

        Mahalle sakinlerinden Emine Mumcu ise kavşağın kapatılmasından dolayı engelli çocuğunu ilçe merkezine götürmek istediğinde yolunun 2,5 kilometre kadar uzadığını kaydetti.

        Öte yandan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak da kavşağa gelerek vatandaşlarla görüştü.

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