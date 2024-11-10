Çorum'da çarpışan 2 otomobildeki 9 kişi yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Taner K. idaresindeki 35 AOU 473 plakalı otomobil ile Murat K'nin 43) kullandığı 06 ABN 63 plakalı otomobil Sungurlu-Boğazkale kara yolu Salman köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Rümeysa K. (4), Büşra Nur K. (10), Abdullah K. (12), Mustafa K. (13), Sevim K. (44), Feyzullah A. (56) ve Başal K. (62) yaralandı.
Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Rümeysa K, Büşranur K. ve Sevim K, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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