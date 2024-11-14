Çorum'da jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 166 kişiyi yakaladı

Açıklamada, "Yakalanan 166 kişi arasında, 'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan 1,5 yıldır aranan ve 27 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şahıs hayvan pazarında ticaret yaptığı esnada, 'Birden fazla kişi tarafından geceleyin silahlı yağma' suçundan 1,5 yıldır aranan ve 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kent merkezinde saklandığı evin banyosunda, 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçundan 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Laçin ilçesinde saklandığı evde, 'İnsan ticareti yapma' suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Eskiekin köyünde saklandığı bağ evinde, 'Basit cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalanmıştır. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma timlerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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