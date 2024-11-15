MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çorum'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kırmızı çizgilerinden birinin "vatan bölünmez" ilkesi olduğuna işaret ederek, "Asla ve kata bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hiçbir şekilde el uzatılmasına, bu ülkenin kardeşliğinin bozulmasına müsaade edemeyiz." dedi.

Durmaz, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 74 yeni dükkanın temel atma töreninde, MHP'nin Türkiye'nin sigortası olduğunu söyledi.

MHP'nin olduğu yerde kimsenin yetimin hakkına, devletin malına tevessül edemeyeceğini belirten Durmaz, "Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Bu kırmızı çizgilerimizi hiçbir şekilde, hiç kimse aşındıramaz. Bizim olduğumuz yerde hiçbir çocuk yatağa aç giremez. Bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle vatan sevdalısı, memleket sevdalısı, hemşehrilerimizin meydanları doldurduğu sürece göklerden ay yıldızlı al bayrağı kimse indiremez, mübarek ezanı dindiremez." diye konuştu.

MHP'nin bir diğer kırmızı çizgisinin de "vatan bölünmez" inancı olduğunu dile getiren Durmaz, şöyle devam etti:

"Asla ve kata biz bu ülkenin birliğine ve bütünlüğüne hiçbir şekilde el uzatılmasına, bu ülkenin kardeşliğinin bozulmasına müsaade edemeyiz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi varsa Allah'ın izniyle sizler yataklarımıza rahat gideceksiniz ve Allah'ın izniyle hiçbir güç bin yıllık kardeşlik hukukumuzu ortadan kaldıramayacaktır. O nedenle bize güvenin, bize desteğinizi esirgemeyin. Biz bu ülkenin sigortasıyız, güvencesiyiz, asla zapt edilemeyecek son kalesiyiz."