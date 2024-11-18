Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik yaptı

Çorum'da Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce denetim ve takibi yapılan yükümlülerin ara tatil döneminde 2 okulda temizlik ve bakım yaptığı bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlüleri, "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma" yükümlülüğü kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.