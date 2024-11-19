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        Çorum'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Çorum'da iki kişinin bir apartmanın bahçesinden motosiklet çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 19:25 Güncelleme: 19.11.2024 - 19:25
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        Çorum'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Çorum’da iki kişinin bir apartmanın bahçesinden motosiklet çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Doğukan K, 19 KL 434 plakalı motosikletinin Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 3. Cadde’deki apartmanın bahçesinde olmadığını fark edince 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, binanın güvenlik kamerasını incelediklerinde, motosikletin 2 kişi tarafından çalındığını belirledi.

        Hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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