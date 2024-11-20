Çorum'da hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alınan S.A. ve A.G, polis merkezine götürüldü.

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