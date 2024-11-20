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        Çorum'da hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:21 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:29
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        Çorum'da hakkında 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

        Denetimde, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (26) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alınan S.A. ve A.G, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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