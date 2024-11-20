Çorum'da eğitimciler kan bağışında bulundu

Çağlar, kan bağışının insanlık görevi olduğunu ve şartları uygun olan herkesin kan vermesi gerektiğini belirterek, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Kan bağışı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kızılay Çorum Şubesi iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.

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