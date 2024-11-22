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        Oğuzlar'da öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği yapıldı

        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:34
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        Oğuzlar'da öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği yapıldı
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        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte Yılmaz, öğrencilerle kendi kariyerlerinin yanı sıra sınav stresi, başarı yolları, akademik hedefler ve kültürel alışkanlıklar gibi konularda sohbet etti.

        Belediye Başkanı Cebeci ise sportif faaliyetler ve ahlaki değerler konularında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

        Yılmaz ve Cebeci ayrıca, öğrencilerle langırt oynadı.

        Etkinliğin ardından öğrencilere çiğ köfte ikram edildi.

        Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esad Çelik, Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Müdürü Hikmet Dikinen, Oğuzlar Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş de katıldı.

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