Oğuzlar'da öğrencilere yönelik motivasyon etkinliği yapıldı

Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuzlar Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte Yılmaz, öğrencilerle kendi kariyerlerinin yanı sıra sınav stresi, başarı yolları, akademik hedefler ve kültürel alışkanlıklar gibi konularda sohbet etti.