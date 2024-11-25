Çorum'da kar nedeniyle 150 köy yolunda çalışma yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre kar yağışının hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekipleri de talep edilen yerlerde yol genişletme ve temizlik çalışması yaptı.

Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından Kuzey bölgelerdeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 16 santimetreye kadar yükseldi.

Çorum'da dün etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresince 150 köy yolunda yol genişletme ve temizlik çalışması yapıldı.

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