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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:46
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        Çorum'da kar yağışı etkili oldu
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        Çorum'da gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

        Yağış nedeniyle kentin büyük bölümü beyaz örtüye büründü.

        Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı.

        Yolun bazı bölümlerinde ise sis de etkili oldu.

        Hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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