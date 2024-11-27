Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç trafikten men edildi.

Uygulamada durdurulan bir otomobilin sürücüsüne de ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 31 bin lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayan bir otomobili, Gülabibey Mahallesi Vatan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu.

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