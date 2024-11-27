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        Çorum'da evini ve otomobilini ateşe veren kişi evde ölü bulundu

        Çorum'da ev ve otomobilinde yangın çıkaran kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:57
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        Çorum'da evini ve otomobilini ateşe veren kişi evde ölü bulundu
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        Çorum'da ev ve otomobilinde yangın çıkaran kişi, evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Ali Rıza Gülbahçe (67), Ilıca Caddesi'nde park halindeki 35 GA 8295 plakalı otomobil ile evinde yangın çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada Gülbahçe kendisini eve kilitledi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobildeki yangını söndürdü.

        Bu arada evde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin bir odasının penceresinin çerçevesi yerinden çıktı, molozlar kaldırıma sıçradı.

        Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, Gülbahçe'yi yerde hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülbahçe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekipleri, evdeki yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

        - Daha önce de evini ve arabasını yakacağını belirten not yazarak kendini eve kilitlemişti

        Gülbahçe, kendisinden ayrılan eşi ile görüşemediği için 2 Eylül'de de evini ve arabasını benzinle yakacağını belirten not bırakarak kendisini eve kilitlemişti.

        Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek evden çıkarılan Gülbahçe'nin evinde ve otomobilinde yapılan incelemede bir miktar benzin bulunmuştu.

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