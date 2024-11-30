AK Parti Osmancık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay katıldı.

Yönetim kurulu ise Sinan Gökten, Mehmet Gömeç, Ramazan Duru, Abdurrahman Gürer, Selahattin Kabakçı, Ramazan Çalışkan, Muharrem Demir, Hilal Gönül Kınıklı, Meryem Geçmiş, Osman Karaçırak, Haydar Çalışkan, Batuhan Atagün, Birol Başar ve Dursun Kuytak'tan oluştu.

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