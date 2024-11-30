Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        AK Parti Osmancık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına yeniden Şerif Okudan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Osmancık 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Osmancık İlçe Başkanlığına yeniden Şerif Okudan seçildi.

        Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan başkanlığını Ak Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'nun yürüttüğü kongreye mevcut İlçe Başkanı Şerif Okudan tek aday olarak katıldı.

        Okudan, yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Yönetim kurulu ise Sinan Gökten, Mehmet Gömeç, Ramazan Duru, Abdurrahman Gürer, Selahattin Kabakçı, Ramazan Çalışkan, Muharrem Demir, Hilal Gönül Kınıklı, Meryem Geçmiş, Osman Karaçırak, Haydar Çalışkan, Batuhan Atagün, Birol Başar ve Dursun Kuytak'tan oluştu.

        Kongreye AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Çorum'da ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı
        Çorum'da ticari taksinin çarptığı çocuk yaralandı
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan KKTCK Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret
        Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan KKTCK Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaret
        Osmancık'ta huzurevi personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        Osmancık'ta huzurevi personeline afet farkındalık eğitimi verildi
        40 ilden gelen gönüllü gençler Oğuzlar ilçesini ziyaret etti
        40 ilden gelen gönüllü gençler Oğuzlar ilçesini ziyaret etti
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
        Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri müzeyi gezdi
        Çorum'da denetimli serbestlik yükümlüleri müzeyi gezdi