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        Oğuzlar Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

        Oğuzlar Belediyesi personeline ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:45 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:45
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        Oğuzlar Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi verildi
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        Oğuzlar Belediyesi personeline ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

        Oğuzlar Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki eğitimde personele, olası kaza ve yaralanma durumunda yapılması gereken ilk yardım teknikleri uygulamalı olarak öğretildi.

        Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünden Dr. Selen Balakar, eğitimde temel yaşam destekleri, 112 aranırken dikkat edilmesi gerekenler, ilk yardım yöntemleri ve bilinç kaybı durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konularında belediye personelini bilgilendirdi.

        Dört basamaklı hayat kurtarma zincirinin aşamalarının detaylı olarak anlatıldığı eğitimde özellikle kalp krizi, boğulma, yaralanmalar gibi acil durumlarda ilk yardımın hızlı, bilinçli ve doğru yapılmasının, kazazedenin hayatta kalma şansını büyük ölçüde artıracağı vurgulandı.

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