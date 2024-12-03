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        Çorum'da aranan 15 hükümlü yakalandı

        Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 01:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 01:53
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        Çorum'da aranan 15 hükümlü yakalandı
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        Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde 40 ekip ve 84 personelle eş zamanlı şok denetim yapıldı.

        Ekipler, belli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı, sürücü ve yolcuların ise GBT sorguları gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, "silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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