Çorum'da aranan 15 hükümlü yakalandı

Denetimlerde, "silahla tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 hükümlü yakalandı.

Ekipler, belli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı, sürücü ve yolcuların ise GBT sorguları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerde 40 ekip ve 84 personelle eş zamanlı şok denetim yapıldı.

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