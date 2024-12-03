GÜNCELLEME - Çorum'da darbettikleri kişinin aracını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Batman'da uzman çavuş olarak görev yapan ve darp sonucu burnu kırılan E.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Diğer şüpheli M.Ç. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yolda araçla ambulansı takip etmeye başladığı belirlenen şüphelilerden Ö.A. ve Y.G, acil servis girişinde E.Y'ye saldırmak üzereyken polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı bulunan E.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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