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        GÜNCELLEME - Çorum'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi İstanbul'da yakalandı

        Çorum'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp emekli çifti 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:10
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        GÜNCELLEME - Çorum'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi İstanbul'da yakalandı
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        Çorum'da telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp emekli çifti 5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

        M.Y. (64) ve eşi N.Y'nin (67), telefonda kendisini savcı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 5 milyon lira dolandırıldıkları yönündeki ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki evlerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerden Ö.Ü. evinde, E.K. ise kaldığı rezidanstan yan daireye kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin dolandırıcılık yaptıktan sonra evden uzaklaştıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        İstanbul'daki evlere düzenlenen operasyon sırasında zanlıların balkondan kaçmaya çalıştığı anlar da polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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