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        Çorum'da "Fermuar Sistemi ile Ambulanslara Yol Verilmesi Projesi" tanıtıldı

        Çorum'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce "Fermuar Sistemi ile Ambulanslara Yol Verilmesi Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:06
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        Çorum'da "Fermuar Sistemi ile Ambulanslara Yol Verilmesi Projesi" tanıtıldı
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        Çorum'da 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce "Fermuar Sistemi ile Ambulanslara Yol Verilmesi Projesi" tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, proje kapsamında belediye, emniyet, milli eğitim müdürlükleri ile esnaf ve sanatkarlar odalarının iş birliği yaparak, tanıtım çalışması başlatıldığını söyledi.

        Ambulansların hastayı hastaneye taşırken daha hızlı ve verimli ilerleyebilmesini sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 2025 yılı Mayıs ayına kadar tanıtım çalışmaları yapılacağını dile getiren Zehir, bu sayede ulaşım süresini kısaltmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Zehir, "Bu yöntemle ambulanslarımız trafikte daha güvenli ulaşım sağlayacak. Fermuar sistemi sayesinde kazanılacak süre ile hasta ve yaralıların hayatta kalma oranlarının yüzde 40 artmasını hedefliyoruz." dedi.

        112 Acil Çağrı Hattı’nın Acil Sağlık Hizmetleri bölümü için yapılan aramaların yüzde 46,6'sının gereksiz aramalar olduğunu kaydeden Zehir, acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı verilebilmesi için vatandaşlardan gereksiz aramalar konusunda dikkatli davranmalarını istedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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