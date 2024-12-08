Çorum'da seyir halindeki araca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Çorum'da seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açılan anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki H.G. husumetli olduğu E.G'yi (20) konuşmak için Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'ne çağırdı.

H.G, 11 yaşındaki kardeşi Y.G'yi de yanına alarak E.G'nin gelmesini bekledi.

Yanına D.K'yi (20) de alan E.G. bir süre sonra 19 ADY 228 plakalı otomobili ile caddeye geldiği sırada pusu kuran H.G'nin otomatik tüfekli saldırısına uğradı.