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        Çorum'da seyir halindeki araca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

        Çorum'da seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açılan anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 21:17 Güncelleme: 08.12.2024 - 21:24
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        Çorum'da seyir halindeki araca silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
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        Çorum'da seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açılan anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İddiaya göre, 15 yaşındaki H.G. husumetli olduğu E.G'yi (20) konuşmak için Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'ne çağırdı.

        H.G, 11 yaşındaki kardeşi Y.G'yi de yanına alarak E.G'nin gelmesini bekledi.

        Yanına D.K'yi (20) de alan E.G. bir süre sonra 19 ADY 228 plakalı otomobili ile caddeye geldiği sırada pusu kuran H.G'nin otomatik tüfekli saldırısına uğradı.

        Şüphelinin 3 el ateş ettiği olayda, yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        İki kardeşin pusu kurarak otomobile ateş açtıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis ekipleri olayın şüphelisi 2 kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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