Çorum'da 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Denetimde, hakkında tehdit, cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (41), Gülabibey Mahallesi'nde saklandığı boş dükkanda yakalandı.

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