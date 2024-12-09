Çorum'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Didem G. idaresindeki 71 DS 002 plakalı otomobil ile Sedat Celep'in kullandığı 19 KU 423 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı kavşağında çarpıştı.

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