Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı

Öte yandan haklarında kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

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