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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı

        Çorum'da bir haftada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:28
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı
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        Çorum'da bir haftada hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 27 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

        2-9 Aralık'ta yürütülen çalışma kapsamında 3'ü dolandırıcılık, 2'si cinsel suçlardan toplam 27 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan haklarında kayıp ihbarı yapılan 4 kişi de polis ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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