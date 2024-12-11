Çorum'da 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Çocuğun nitelikli istismarı suçundan 25 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplam 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mesut K. (34) polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Güzelyurt Sokak'ta saklandığı evde yakalandı.

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