Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        MHP Çorum heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

        MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Çorum heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği bildirildi.

        MHP Çorum İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Çorum'daki belediyelerin talep ve önerileri Kurum'a iletildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çıplak, ziyarette Çorum için önemli kazanımlar elde ettiklerini aktardı.

        Çıplak, şunları kaydetti:

        "Yapılan görüşmelerde çeşitli yatırımlar ve projeler için kararlar alınmıştır. 4 ilçeye 4 iş makinesi tahsisi, 61 milyon lira hibe desteği, 450 çöp konteyneri, güneş enerji sistemi kurulumu için 80 dönüm arazi tahsisi, eksik kalan parsellerin kamulaştırılması, su altyapısı yenileme projesi için İller Bankası ile hibe ve kredi görüşmeleri ele alındı. Bu yatırımlar, şehrimizin ve ilçelerimizin daha modern ve sürdürülebilir altyapıya kavuşması açısından büyük öneme sahiptir. Şehrimize kazandırılan bu projeler, yaşam kalitesini yükseltme ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama adına önemli adımlar olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        Karşılaşmada heyecan sürüyor
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        SİHA'lar Rakka'yı vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ

        Benzer Haberler

        Çorum'da eğitimciler "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" uygulamaları hakkında...
        Çorum'da eğitimciler "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" uygulamaları hakkında...
        Vali Ali Çalgan Boğazkale ilçesini ziyaret etti
        Vali Ali Çalgan Boğazkale ilçesini ziyaret etti
        Çorum'da refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı
        Çorum'da refüje çarpan pikaptaki 5 kişi yaralandı
        Çorum'da 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Çorum'da 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Çorum'da bir kişi darbedilmesi sonucu yaralandı
        Çorum'da bir kişi darbedilmesi sonucu yaralandı
        Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah yakalandı
        Çorum'da polisten kaçarken kaza yapan araçta silah yakalandı