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        Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tır devrildi, 2 kişi yaralandı

        Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:49
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        Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tır devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Çorum-Yozgat kara yolunda 2 tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Nuri Y. idaresindeki 33 ALL 128 plakalı pirinç yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Küre Köyü yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada tırın kabininde sıkışan sürücü ve yanındaki Mehmet Ali D. itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, Cemal P. idaresindeki 09 ABP 613 plakalı tır da Çorum-Yozgat kara yolu Camili Köyü yakınlarında karşı şeride geçerek devrildi.

        Kömür tozu yüklü tır, çekici ile devrildiği yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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