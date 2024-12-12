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        Çorum'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:16
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        Çorum'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti.

        Cenazeler, incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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