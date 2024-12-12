Çorum'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Nurettin Sağır idaresindeki 05 ADM 440 plakalı kamyon, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında Umut Yoldaş'ın kullandığı 19 ACC 260 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Abdullah Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenazeler, incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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