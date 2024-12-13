Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Gülüz N.T. idaresindeki 19 AEC 611 plakalı otomobil ile Mustafa S'nin kullandığı 19 NC 160 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile devrilen 19 NC 160 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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