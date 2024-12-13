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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 13.12.2024 - 18:12
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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Gülüz N.T. idaresindeki 19 AEC 611 plakalı otomobil ile Mustafa S'nin kullandığı 19 NC 160 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile devrilen 19 NC 160 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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